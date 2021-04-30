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Son dakika: Rusya'dan flaş AB kararı! Yaptırım uygulanacak

SON DAKİKA HABERİ | Dışişleri Bakanlığı, aralarında (AP) Başkanı 'nin de yer aldığı toplam 8 () yetkilisinin Rusya'ya girişinin yasaklandığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika: Rusya'dan flaş AB kararı! Yaptırım uygulanacak

'nin (), 2 ve 22 Mart tarihinde toplam 6 Rus vatandaşına yaptırım uygulamasına tepki gösteren , aralarında (AP) Başkanı 'nin de yer aldığı toplam 8 AB yetkisi için yaptırım kararı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AP Başkanı David Sassoli, Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı , Fransız Grubu üyesi , Almanya Berlin Savcılığı Başkanı , Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP) Başkanı , Letonya Devlet Dili Merkezi Direktörü , Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Güvenlik Laboratuvarı Başkanı ve Estonya Dil İdaresi Başkanı 'a yönelik alınan yaptırım kararı kapsamında bahsi geçen 8 AB yetkilisinin Rusya'ya girişinin yasaklandığı ifade edildi.

AB'NİN TAVRI ABD'NİN TEŞVİKİYLE GERÇEKLEŞİYOR

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Batı medyasında bilinçli olarak körüklenen Rusya karşıtı histeri bu politikaya eşlik ediyor ve bunlar kanıtlarla desteklenmiyor. Rusya ile AB arasındaki sorunlu konulara doğrudan profesyonel diyalog yoluyla çözüm bulmayı öngören tüm tekliflerimiz, tutarlı bir şekilde görmezden geliniyor ve reddediliyor. AB'nin bu eylemleri, gerçek amaçlarının Rusya'nın gelişimini her ne pahasına olursa olsun dizginlemek olduğu konusunda en ufak şüphe bırakmıyor. Rusya'nın dış ve iç politikadaki egemenliğine aleni şekilde meydan okunuyor. Bunun, AB'yi yeniden jeopolitik cepheleşme adasına dönüştürmek istediğini gizlemeyen ABD'nin bilgisi dahilinde ve teşvikiyle gerçekleştirildiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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