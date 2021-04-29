NATO düğmeye bastı! Afganistan’dan çekilme işlemi başladı

İsmi açıklanmayan NATO yetkilisi, ittifak birliklerinin güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda gerekli tüm önlemlerin alındığının altını çizdi. Yetkili, zaman çizelgesi hakkında daha fazla bilgi vermezken, "Geri çekilme sırasındaki herhangi bir Taliban saldırısı güçlü bir yanıtla karşılanacak. Geri çekilmemizin birkaç ay içinde tamamlanmasını planlıyoruz" dedi.