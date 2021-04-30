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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Kovid-19'un Hindistan varyantı yayılıyor! ABD'den flaş Hindistan kararı

Son dakika: Kovid-19'un Hindistan varyantı yayılıyor! ABD'den flaş Hindistan kararı

Son dakika... , Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 4 Mayıs'tan itibaren 'dan 'ye seyahatlere kısıtlama getirildiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika: Kovid-19'un Hindistan varyantı yayılıyor! ABD'den flaş Hindistan kararı

Beyaz Saray, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 4 Mayıs'tan itibaren Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildiğini açıkladı.

BAKAN KOCA'DAN HİNDİSTAN VARYANTI AÇIKLAMASI

Antalya İl Değerlendirme Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hindistan varyantı görülen 5 vakanın ciddi sorunlarının olmadığını, ayakta takip edildiklerini belirterek, "Bu varyant yeni bir varyant olduğu için yakın takibe alıyoruz." dedi.

Hindistan varyantı ne kadar tehlikeli? HİNDİSTAN VARYANTI NE KADAR TEHLİKELİ?

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