Son dakika: Kovid-19'un Hindistan varyantı yayılıyor! ABD'den flaş Hindistan kararı

Beyaz Saray, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 4 Mayıs'tan itibaren Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildiğini açıkladı.

BAKAN KOCA'DAN HİNDİSTAN VARYANTI AÇIKLAMASI

Antalya İl Değerlendirme Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hindistan varyantı görülen 5 vakanın ciddi sorunlarının olmadığını, ayakta takip edildiklerini belirterek, "Bu varyant yeni bir varyant olduğu için yakın takibe alıyoruz." dedi.