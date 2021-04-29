Korkulan oluyor! Hong Kong'da Kovid-19'un bulaşıcı özelliği yüksek iki varyantına birden rastlandı

Göçmen işçinin çalıştığı Tung Çung semtindeki 52 katlı rezidansın, tüm sakinlerine test yapılmak üzere yarın sabaha kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Hastanın çalışmak için 2019'da Filipinler'den Hong Kong'a geldiği ve o zamandan beri hiç yurt dışına çıkmadığı kaydedildi.