Yunanistan'da SİHA'dan sonra Milli Muharip Uçak korkusu! Yunan muhabir kanal kanal gezip anlattı





MMU'nun, hem hava-kara hem de hava-hava muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlaması hedefleniyor.



Uçağın üstün hava hakimiyeti; yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam ateşleme ile yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü ile elde edilecek.

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