09 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yunanistan'da SİHA'dan sonra Muharip Uçak Sistemi korkusu

Yunanistan'da SİHA'dan sonra Muharip Uçak Sistemi korkusu

Azerbaycan, Libya, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki operasyonlarıyla dünyaya korku salan SİHA'lar, Doğu Akdeniz'de de Yunanistan'ı tedirgin ediyor. Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler" ifadelerini kullandı. Yunan spiker Türkiye'nin Muharip Uçak Sistemi'nin etkilerini anlattı.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 14:02
  • 1
  • 19
Yunanistan'da SİHA'dan sonra Muharip Uçak Sistemi korkusu

Azerbaycan, Libya, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki operasyonlarıyla dünyaya korku salan SİHA'lar, Doğu Akdeniz'de de Yunanistan'ı tedirgin ediyor. Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler" ifadelerini kullandı. Yunan spiker Türkiye'nin Muharip Uçak Sistemi'nin etkilerini anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Yunanistan'da SİHA'dan sonra Muharip Uçak Sistemi korkusu

Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler" dedi.

  • 3
  • 19
Yunanistan'da SİHA'dan sonra Muharip Uçak Sistemi korkusu

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, yerli insansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından geliştirilen Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) hakkında konuştu.

  • 4
  • 19
Yunanistan'da SİHA'dan sonra Muharip Uçak Sistemi korkusu

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ifade eden Theodoratos, MİUS'un 2023 yılında operasyonel hale geleceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkler yıllardır birçok kategoride ve sınıfta donanımlı insansız hava araçları geliştirdiler. Bu spesifik olan İHA ise pervaneyle çalıştırılmayan bir hava aracı olacak. Bu bir jet İHA uçağı olacak. 2023 yılında operasyonel olacağı tahmin ediliyor."

  • 5
  • 19
Yunanistan'da SİHA'dan sonra Muharip Uçak Sistemi korkusu

Türkiye'nin bu platformla Yunan hava savunma sistemlerini imha edeceğini iddia eden Theodoratos, şunları söyledi:
"Bu sistem Türklerin uzun süre havada saatlerce çalışmasına izin verecektir. Bu sistem aynı zamanda füzeler taşıyacak veya karşı önlemlere sahip olacak. Sonuç olarak Türklerin amacı bu araçlarla Yunan savunmasını yok etmek."