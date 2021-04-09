Yunanistan'da SİHA'dan sonra Muharip Uçak Sistemi korkusu

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ifade eden Theodoratos, MİUS'un 2023 yılında operasyonel hale geleceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkler yıllardır birçok kategoride ve sınıfta donanımlı insansız hava araçları geliştirdiler. Bu spesifik olan İHA ise pervaneyle çalıştırılmayan bir hava aracı olacak. Bu bir jet İHA uçağı olacak. 2023 yılında operasyonel olacağı tahmin ediliyor."