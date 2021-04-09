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Yunanistan'da SİHA'dan sonra Muharip Uçak Sistemi korkusu
Azerbaycan, Libya, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki operasyonlarıyla dünyaya korku salan SİHA'lar, Doğu Akdeniz'de de Yunanistan'ı tedirgin ediyor. Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler" ifadelerini kullandı. Yunan spiker Türkiye'nin Muharip Uçak Sistemi'nin etkilerini anlattı.
Giriş Tarihi: 09.04.2021 13:51Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 14:02