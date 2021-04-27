ABD polisinden demans hastası kadına şiddet! Müdahale sırasındaki gülüşmeler kameraya yansıdı

MÜDAHALE SIRASINDA GÜLDÜLER

Garner'a müdahale eden polis memurunun ve partnerinin, gözaltı sırasında güldüğü anlar kameraya yansıdı. Yayınlanan yeni görüntülerde, olay yerine gelen başka bir sürücünün ise, "Bu kadar sert müdahale etmek zorunda mısınız?" diye sorduğu; ancak polis memuru, "Bu seni ilgilendiren bir durum değil" diyerek tepki gösteriyor. Söz konusu olaya ilişkin Garner'ın avukatı, ailesinin polis departmanına dava açtığını açıkladı.