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Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Son dakika haberi... Başbakanı istifa ettiğini açıkladı. Öte yandan Paşinyan, istifasından 20 Haziran'da yapılacak erken parlemento seçimine kadar geçici olarak başbakanlık görevini yürütecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Başbakanı istifa ettiğini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz ay Ermenistan'ın Armavir bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, ülkede haziranda yapılacak erken parlamento seçimi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.



Kendisinin yakında istifa edeceğini belirten Paşinyan, "Nisanda istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım" demişti.

Paşinyan, istifasından 20 Haziran'da yapılacak erken parlamento seçimine kadar geçici olarak Başbakanlık görevini yürüteceğini söylemişti.



PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İÇİN "MUHTIRA"

Başkanı ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti. Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.



Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı , Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.



Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.



Başbakan Paşinyan, ülkede 20 Haziran'da erken parlamento seçimine gidileceğini, 18 Mart'ta açıklamıştı.

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