Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan mezarlıktan kovuldu!







"SİZE İZİN VERMİYORUM, GİDİN"



O anlar amatör kamera ile kayda alındı. Görüntülerde, Paşinyanın çiçek bırakmak için mezara yaklaştığı görüldü. Askerin ağabeyi ise "Bu benim kardeşimin mezarı. Buna hakkım var ve size izin vermiyorum. Gidin" dedi.