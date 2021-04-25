Koronavirüs kabusu! Ölüleri otoparklarda yakıyorlar
Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs kabusuyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Koronavirüste günlük vaka sayısında dünya rekoru kıran Hindistan'dan kan donduran kareler geldi.
COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını sürdürüyor.
Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün son 24 saatte 346 bin 786 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 610 bin 481'e yükseldi.
Son 24 saatte 2 bin 624 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı. Hindistan'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 189 bin 544'e yükseldi.
Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.
Sağlık yetkilileri, başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde oksijen tüpü, yatak ve COVID-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş gösterdiğini belirterek, merkezi hükümete, eyalete acil yardım ve eksiklerin giderilmesi çağrısında bulundu.
Sağlık sistemi çökme noktasına gelen ülkede krematoryumlarda da yer kalmamasının ardından COVID-19 kurbanları oluşturulan otopark gibi açık alanda yakılmaya başlandı.
Kar amacı gütmeyen sağlık hizmeti yürüten Jitender Singh Shunty, Perşembe günü öğleden sonra otoparktaki derme çatma tesiste 60 cesedin yakıldığını ve 15 kişinin hala beklediğini söyledi.
Reuters'a ağlayarak konuşan Shunty, "Delhi'de hiç kimse böyle bir sahneye şahit olamazdı. 5 yaşında, 15 yaşında, 25 yaşında çocuklar yakılıyor. Yeni evliler yakılıyor. İzlemesi zor" dedi.
Geçen yıl ilk dalganın zirvesinde, bir günde yakılmasına yardım ettiği maksimum ceset sayısının 18 olduğunu söyleyen Shunty, Salı günü ise tek yerde 78 ceset yakıldığını söyledi.
Delhi sakini Nitish Kumar ise "Hükümet hiçbir şey yapmıyor. Aileni sadece sen kurtarabilirsin. Tek başınasın" diyerek sitem ediyor.
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