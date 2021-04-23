24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Putin imzaladı: Rusya'dan ABD'ye karşı emniyet freni!

Putin imzaladı: Rusya'dan ABD'ye karşı emniyet freni!

Son dakika haberleri... 'dan hamlesi geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzaladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2021
ABONE OL
Putin imzaladı: Rusya'dan ABD'ye karşı emniyet freni!

'nın internet sayfasından yayımlanan karara göre, 'ya karşı "dostça olmayan" eylemlerde bulunan ve diğer yabancı ülkelere yönelik tedbirler açıklandı.

Karar gereği, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için bu tür ülkelerin diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve devlet kurumlarının Rusya'da bulunan gerçek kişiler ile çalışma sözleşmesi yapması sınırlandırılacak, gerek duyulduğunda ise yasaklanacak.

Rus hükümeti, dostça olmayan eylemlerde bulunan ülkeler listesini, Rusya'da anlaşma yapabilecek gerçek kişilerin sayısını ve tedbirlerin süresini belirleyecek.

Söz konusu sınırlama, bu tür ülkelerden Rusya'ya gelen diplomatik misyon temsilcileri için geçerli olmayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA