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Emmanuel Macron'a şok! Fransızların yüzde 60'ı...

'da yapılan bir anket, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını olumsuz bulduğunu ortaya koydu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Emmanuel Macron'a şok! Fransızların yüzde 60'ı...

Ipsos araştırma şirketinin dergisi için 22-23 Ocak'ta yaptığı ankete göre, ülkede Cumhurbaşkanı Macron'a duyulan güven oranı bu ay 3 puan düşerek yüzde 35 oldu.

Ankete göre, Fransızların yüzde 60'ı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor.

Başbakan 'e duyulan güven oranı ise yüzde 32 olarak belirlendi.

Castex'in politikalarını olumsuz görenlerin oranı yüzde 61'e çıkarken, bu oran Castex'in başbakanlık görevine geldiği günden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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