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Fransa'da korkutan artış! 5 milyonu geçti

’da salgınında son 24 saatte 32 bin 340 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 440 bin 946’a ulaştı. Öte yandan /BioNTech, ve aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 19 milyon 196 bin 153 kişi -19’a karşı aşılanırken, bunlardan 13 milyon 811 bin 101’ine tek doz, 5 milyon 385 bin 52’sine ise iki doz aşı yapıldı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2021
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Fransa'da korkutan artış! 5 milyonu geçti

'da yeni tip (-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 32 bin 340 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 440 bin 946'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 332 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 102 bin 496'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 962'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 438 kişi hastanelerde tedavi görüyor.



/BioNTech, ve aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 19 milyon 196 bin 153 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 13 milyon 811 bin 101'ine tek doz, 5 milyon 385 bin 52'sine ise iki doz aşı yapıldı.

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