Türkiye ile imzalanan askeri anlaşmalara bağlıyız! Libya'dan flaş Türkiye açıklaması

Mişri, şöyle devam etti:

"Libya topraklarındaki yabancı güçlerin varlığına gelince, bu yaklaşımı tamamen reddediyoruz ve bu hiç kimsenin tartışmasına konu olmamalıdır. Ancak herkes, paralı askerler ve imzalanmış anlaşmalar gereği (Libya'da) bulunan güçler arasındaki farkın bilincinde olmalıdır. Yürütme otoritesinin de buna dikkat etmesini, Yol Haritasına tam olarak saygı göstermesini ve ona bağlı kalmasını umuyoruz."

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, dün başladığı başkent Roma'daki temasları kapsamında, bugün İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda İtalyan vekillerle bir araya geldi.

İtalyan Nova ajansının haberine göre, Menguş komisyon toplantısında, "Türkiye ve diğer devletlerle diyalog başlattık. Niyetlerimizde kararlıyız. Biz bu ülkelerden işbirliği yapmalarını ve tüm yabancı güçleri Libya topraklarından çıkarmalarını talep ediyoruz. Bu ulusal egemenliğimiz için öncelikli bir konu. Bu hedefin bir günde gerçekleşmeyeceğini biliyoruz ama müzakerelerin sonucu olmalı. Herkesin uygunluğunu da kaydettik ki bu da bize umut veriyor." ifadelerini kullandı.