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Endonezya'da denizaltı kayboldu: 53 denizciden haber alınamıyor

Donanması'na ait denizaltı ile 2300 feet derindeyken irtibat kesildi. açıklarında askeri tatbikata katılan denizaltı 53 denizciye ev sahipliği yapıyor. Denizaltının batmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Endonezya'da denizaltı kayboldu: 53 denizciden haber alınamıyor

'da askeri tatbikata katılan bir denizaltıdan haber alınamıyor.

53 denizciye ev sahipliği yapan denizaltı ile irtibat 2300 feet derindeyken kesildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, denizaltının batmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Donanma sözcüsü, yapımı denizaltı KRI Nanggala-402'nin Çarşamba günü adasının 60 mil kuzeyindeki sularda bir torpido tatbikatı yürüttüğünü ancak tatbikatın sonucunu paylaşmadığını açıkladı.

Aynı açıklamada denizaltıyı bulmak için çalışma başlatıldığı ve komşu ülkeler ve 'dan yardım istendiği bilgisine de yer verildi.

Denizlatından son mesajın yerel sat ile sabah 3'te alındığı da gelen bilgiler arasında. İrtibatın kesildiği denizaltı donanmanın 5 adetlik filosunun bir parçasıydı.

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