Endonezya'da denizaltı kayboldu: 53 denizciden haber alınamıyor
Endonezya Donanması'na ait denizaltı ile 2300 feet derindeyken irtibat kesildi. Bali açıklarında askeri tatbikata katılan denizaltı 53 denizciye ev sahipliği yapıyor. Denizaltının batmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Endonezya'da askeri tatbikata katılan bir denizaltıdan haber alınamıyor.
53 denizciye ev sahipliği yapan denizaltı ile irtibat 2300 feet derindeyken kesildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, denizaltının batmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Aynı açıklamada denizaltıyı bulmak için çalışma başlatıldığı ve komşu ülkeler Singapur ve Avustralya'dan yardım istendiği bilgisine de yer verildi.
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