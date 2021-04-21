İsrail’de hayat koronavirüs aşısı sayesinde normale dönmeye başladı
Nüfusuna oranla dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan ülke olan İsrail’de hayat normale dönüyor. Şubatta 85 bine yaklaşan aktif vaka sayısı bugün itibariyle 2 bin 200’e kadar geriledi, durumu ağır olan hasta sayısı da 200’ün altına düştü. Bu da İsrail’deki hastaneler ve sağlık çalışanlarının üzerindeki baskıyı oldukça azalttı.
Şubatta 85 bine yaklaşan aktif vaka sayısı bugün itibariyle 2 bin 200'e kadar geriledi, durumu ağır olan hasta sayısı da 200'ün altına düştü. Bu da İsrail'deki hastaneler ve sağlık çalışanlarının üzerindeki baskıyı oldukça azalttı.
16 YAŞ ÜSTÜNÜN YÜZDE 81'İ AŞILANDI
İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Pfizer-BioNTech firmalarının ortaklaşa ürettiği Kovid-19 aşısı kullanılan ülkede, 5 milyon 356 bin kişiye ilk doz, 4 milyon 984 bin kişiye de ikinci doz yapıldı. Bu da İsrail'de 16 yaş üstü kişilerin yüzde 81'ine Kovid-19 aşısının yapıldığı anlamına geliyor.
Aşılama sayesinde salgının etkisinin giderek azaldığı İsrail'de 21 Şubat'tan itibaren Kovid-19 önlemleri gevşetilmeye başlandı. İsrail'de bu kapsamda, geçen ay itibariyle kafe ve restoranların müşteri kabul etmesine izin verildi, okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı.
Ülkede normalleşme kapsamında 18 Nisan'dan itibaren ise açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı ve tüm okullarda yüz yüze eğitime geçildi. Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise devam ediyor.
Tel Aviv'deki manzara aşı sayesinde salgınla mücadelede başarıya ulaşılabileceği ve normalleşmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Vakalardaki düşüş ve salgının etkisinin azalmasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelindeki tüm işletmeler açıldı.
Salgından en fazla etkilenen işletmelerin başında gelen kafe ve restoranların tamamı müşteri kabul edebiliyor. Sahiller denize girmek ve vakit geçirmek isteyenlerle dolarken, halk maske zorunluluğunun kalkmasından memnun.
Salgınla birlikte neredeyse unutulan dost ve arkadaşlara sarılma, tokalaşma adeti de İsrail'de yeniden günlük ritüeller arasında girmiş durumda.
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