Beyaz Saray'dan flaş Putin açıklaması: Hiçbir şeyi kişisel algılamıyoruz

Psaki, Rusya'ya "istikrarlı ve öngörülebilir" bir ilişki niyetlerini daha önce ilettiklerini vurgulayarak, "Rusya ile ilişkilerimiz olumsuz bir yörüngede devam etmek zorunda değil. Uyguladığımız yaptırımlar, kimseyi bir zirve yapmaya ikna etmeyi amaçlamıyordu. Bu da zaten garip olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN-BİDEN ZİRVESİ İÇİN ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Rusya ile ortak çalışabilecekleri alanlar ve Putin'e zirve davetlerinin halen geçerli olduğuna işaret eden Psaki, "Bu zirve için üst düzey görüşmelere devam ediyoruz." dedi.