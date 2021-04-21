22 Nisan 2021, Perşembe
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ABD'de bir Floyd vakası daha! Yer yerinden oynayacak

Son dakika haberleri... 'nin eyaletinde bir siyahinin polis tarafından vurularak öldürülmesi gerginliğe neden oldu. Yerel medyadaki haberlere göre, Pasquotank bölgesindeki şehrinde polis "arama emri" üzerine sabah bir eve gitti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2021
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ABD'de bir Floyd vakası daha! Yer yerinden oynayacak

Aile üyelerine ve görgü tanıklarının beyanına göre, bu sırada 40 yaşındaki siyahi , aracıyla uzaklaşmak isterken polis tarafından 6 ya da 8 el ateş edilerek öldürüldü.

Ailesi, 10 çocuk babası Brown'ın üzerinde silah bulunmadığını ve kimseye zarar vermediğini belirtti.

OLAY HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde toplanan öfkeli kalabalık, bunun polis şiddeti olduğunu, Brown'ın sırtından vurulduğunu öne sürdü, polisten olayın detayını ve vücut kamerası görüntülerini yayımlanmasını istedi.

Eyaleti Soruşturma Bürosu'nun olay hakkında inceleme başlattığı, sosyal medyada paylaşılan videolarda polisin olası protesto ve isyana karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

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