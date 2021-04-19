İstasyonda korkunç anlar! Raylara düşen çocuk son anda kurtarıldı
Son dakika haberi... Hindistan’da tren raylarına düşen çocuğu son anda istasyon çalışanı kurtardı. Annesi panikten sadece izledi. Korkunç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
YAŞAM İHA
Vangani tren istasyonunda yaşanan olayda, annesi ile istasyonda yürüyen bir çocuk dengesini kaybederek raylara düştü.
Annesi yaşadığı panikle çocuğunun düşüşünü izlerken, anne ve çocuğun imdadına istasyon çalışanları yetişti.
Hızla koşarak olay yerine gelen bir istasyon çalışanı, hızla yaklaşan trene rağmen çocuğunu düştüğü yerden kurtardı.
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