Filipinler'den AstraZeneca kararı

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımı aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle pek çok ülkede askıya alınmış, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa ilaç Ajansı (EMA) aşının faydasının zararından daha fazla olduğunu açıklamıştı. DSÖ ve EMA tarafından yapılan açıklamanın ardından bazı ülkeler aşılamaya devam kararı alırken, bazı ülkeler de aşının belli yaş aralıklarında kullanımını durdurmuştu.

AstraZeneca aşısına ilişkin son açıklama Filipinler'den geldi. Filipinli sağlık yetkilileri, 60 yaşın altındakilere AstraZeneca aşısının uygulanmaya devam edilmesi kararı alındığını açıkladı. Filipinler Sağlık Müsteşarı Maria Rosario Vergeire konuya ilişkin açıklamasında, "Yararı, risklerinden ağır basıyor. Nüfusun yalnızca küçük bir yüzdesi AstraZeneca için yan etki gösterdi" diyerek, sağlık yetkililerinin AstraZeneca aşısına ilişkin faklı önlemleri içeren broşürler dağıtacağını ifade etti.

Henüz yan etki olarak kan pıhtılaşması tespit edilmediği Filipinler'de 60 yaş altındakilere AstraZeneca aşısının uygulanması 8 Nisan'da askıya alınmıştı. Filipinler, 525 bin AstraZeneca aşısı teslim alırken, 900 binden fazla aşının ise mayıs ya da haziran aylarında ülkeye ulaşması bekleniyor.

Filipinler'de bugüne kadar 936 bin 133 korona virüs vakası görülürken, korona virüs kaynaklı 15 bin 960 can kaybı yaşandı.