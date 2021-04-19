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Türkiye’den izin aldılar! İngiltere Karadeniz'e savaş gemisi gönderiyor

Son dakika haberine göre... , ile arasında artan gerilimin ortasında 'e savaş gemileri gönderecek. 'ye bildirimde bulunan İngiltere, onay aldı. Yaşanan sıcak gelişmenin ardından canlı yayınına bağlanan Öğretim Üyesi Prof. Dr. , “İş ciddi ortam sıcak bir kıvılcıma bakar durumun savaşa doğru gidebileceğini gösteriyor. İş kontrolden çıkabilir.” derken Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı “İngiltere ile Rusya arasında da ciddi bir gerilim var. Bununla İngiltere Ukrayna’ya bir mesaj veriyor desteklediğine dair.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Türkiye’den izin aldılar! İngiltere Karadeniz'e savaş gemisi gönderiyor

'nin boğazları kullanarak 'e geçirmek için izin istediği savaş gemisi için kararını verdi.

İngiltere'nin isteğinin 'ne uygun olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde 'de de bölgeye gemi gönderme kararı almış, ancak daha sonra geri adım atmıştı.

ABD, yaptığı resmi duyuru ile 'na uygun olarak Boğazlardan geçiş yaparak Karadeniz'e giriş yapacak iki savaş gemisi için Türkiye'ye yaptığı başvuruyu geri çekmişti.

İngiltere ise geçtiğimiz haftalarda hava sahasına destek amacı ile 'ya savaş jeti gönderme kararı almıştı.

KREMLIN ABD'Yİ UYARMIŞTI

de 'dan askerini geri çekmesini isterken, yönetimi de ABD'yi 'provokatif davranmaması' için uyarmıştı.

ABD'nin, Karadeniz'e çıkacağı bildirilen savaş gemilerinin Boğazlardan geçişini iptal etmesini de değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, şöyle konuşmuştu;

"Şu anda durum çok gergin. Biliyorsunuz çeşitli tatbikatlar çerçevesinde hem NATO hem de ABD'nin askeri teçhizatları doğrudan sınırlarımıza aktarıldı.

İlave askeri teçhizatların aktarımı durumu daha da gerginleştirecektir. ABD'nin gemi göndermeme kararı neticesinde tansiyonun düştüğü şeklinde yorum yapmak için henüz erken."

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