Türkiye’den izin aldılar! İngiltere Karadeniz'e savaş gemisi gönderiyor
Son dakika haberine göre... İngiltere, Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilimin ortasında Karadeniz'e savaş gemileri gönderecek. Türkiye'ye bildirimde bulunan İngiltere, onay aldı. Yaşanan sıcak gelişmenin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal, “İş ciddi ortam sıcak bir kıvılcıma bakar durumun savaşa doğru gidebileceğini gösteriyor. İş kontrolden çıkabilir.” derken Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı “İngiltere ile Rusya arasında da ciddi bir gerilim var. Bununla İngiltere Ukrayna’ya bir mesaj veriyor desteklediğine dair.” ifadelerini kullandı.
İngiltere'nin boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmek için izin istediği savaş gemisi için Türkiye kararını verdi.
İngiltere'nin isteğinin Montrö Sözleşmesi'ne uygun olduğu belirlendi.
Geçtiğimiz günlerde ABD'de de bölgeye gemi gönderme kararı almış, ancak daha sonra geri adım atmıştı.
ABD, yaptığı resmi duyuru ile Montrö Anlaşması'na uygun olarak Boğazlardan geçiş yaparak Karadeniz'e giriş yapacak iki savaş gemisi için Türkiye'ye yaptığı başvuruyu geri çekmişti.
KREMLIN ABD'Yİ UYARMIŞTI
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya'dan askerini geri çekmesini isterken, Moskova yönetimi de ABD'yi 'provokatif davranmaması' için uyarmıştı.
ABD'nin, Karadeniz'e çıkacağı bildirilen savaş gemilerinin Boğazlardan geçişini iptal etmesini de değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, şöyle konuşmuştu;
"Şu anda durum çok gergin. Biliyorsunuz çeşitli tatbikatlar çerçevesinde hem NATO hem de ABD'nin askeri teçhizatları doğrudan sınırlarımıza aktarıldı.
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