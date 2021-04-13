13 Nisan 2021, Salı
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AstraZeneca aşısının bir yan etkisi daha ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre; Koronavirüs aşılarından bir olan 'nın bir yan etkisi daha çıktı. Aşı, 'kaçış sendromu' olarak bilinen 'sistemik kılcal sızıntı sendromu'na yol açabilir.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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AstraZeneca aşısının bir yan etkisi daha ortaya çıktı!

'nin (AB) ilaç düzenleyicisi (EMA), koronavirüse karşı geliştiren Oxford/ aşısının kan pıhtılaşması dışında, "kaçış sendromu" olarak da bilinen "sistemik kılcal sızıntı sendromu"na da neden olabileceğini duyurdu.

(EMA), Oxford/AstraZeneca koronavirüs aşısını olan beş kişide potansiyel olarak tehlikeli başka bir kanla ilişkili sağlık sorunu tespit edildiğini duyurdu: Kaçış sendromu.

NTV'de yer alan habere göre, bununla birlikte veriler ayrıca 'nin (MHRA) Mart ayı sonlarına kadar AstraZeneca aşısı verilen 20 milyon kişiden üçünde kaçış sendromu vakası tespit ettiğini gösterdi.

KAÇIŞ SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

'nin en büyük hastanelerinden 'e göre, kaçış sendromu olarak da adlandırılan sistematik kılcal sızıntı sendromu nedeniyle, sıvı kan dolaşımından dışarı çıktıkça kan hacmi ve kan basıncı düşüyor. Bu durum böbreklerdeki, beyindeki ve karaciğerdeki dokuları normal işleyişi için ihtiyaç duydukları oksijen ve besinlerden mahrum bırakabiliyor. Durum tedavi edilmezse organ yetmezliğine hatta ölüme yol açabiliyor.

Sistemik kılcal sızıntı sendromunun "atakları"ndan genellikle bir veya iki gün önce, bir veya daha fazla spesifik olmayan semptomlarla karşılaşıyor. Bu belirtiler arasında ise şunlar yer alıyor;

-İltihaplanlanma, Yorgunluk, Karın ağrısı, Mide bulantısı, Kas ağrıları, Artan susama, Vücut ağırlığında ani artış

OXFORD/ASTRAZENECA İÇİN YENİ BİR DARBE

Diğer taraftan, kılcal sızıntı sendromu bağlantısı, beyinde ve karında nadir görülen kan pıhtıları raporlarının ardından AstraZeneca için bir başka potansiyel darbe anlamına geliyor. Ancak yetkililer, aşının kan koşullarına neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Öte yandan EMA geçtiğimiz günlerde AstraZeneca/Oxford aşıyla aynı teknolojiyi kullanan ve Johnson'ın Covid aşısını içeren kan pıhtılaşması raporlarını da gözden geçirdiğini ortaya koydu.

Johnson&Johnson ve Oxford/AstraZeneca'nın aşıları, koronavirüse karşı antikor oluşturmak amacıyla bazı yaygın soğuk algınlığının neden olan olan bir adenovirüs içeriyor.

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