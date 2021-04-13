AstraZeneca aşısının bir yan etkisi daha ortaya çıktı!
Son dakika haberine göre; Koronavirüs aşılarından bir olan Oxford AstraZeneca'nın bir yan etkisi daha çıktı. Aşı, 'kaçış sendromu' olarak bilinen 'sistemik kılcal sızıntı sendromu'na yol açabilir.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA), koronavirüse karşı geliştiren Oxford/AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması dışında, "kaçış sendromu" olarak da bilinen "sistemik kılcal sızıntı sendromu"na da neden olabileceğini duyurdu.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford/AstraZeneca koronavirüs aşısını olan beş kişide potansiyel olarak tehlikeli başka bir kanla ilişkili sağlık sorunu tespit edildiğini duyurdu: Kaçış sendromu.
NTV'de yer alan habere göre, bununla birlikte veriler ayrıca İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi'nin (MHRA) Mart ayı sonlarına kadar AstraZeneca aşısı verilen 20 milyon kişiden üçünde kaçış sendromu vakası tespit ettiğini gösterdi.
KAÇIŞ SENDROMUNUN BELİRTİLERİ
ABD'nin en büyük hastanelerinden Mayo Clinic'e göre, kaçış sendromu olarak da adlandırılan sistematik kılcal sızıntı sendromu nedeniyle, sıvı kan dolaşımından dışarı çıktıkça kan hacmi ve kan basıncı düşüyor. Bu durum böbreklerdeki, beyindeki ve karaciğerdeki dokuları normal işleyişi için ihtiyaç duydukları oksijen ve besinlerden mahrum bırakabiliyor. Durum tedavi edilmezse organ yetmezliğine hatta ölüme yol açabiliyor.
Sistemik kılcal sızıntı sendromunun "atakları"ndan genellikle bir veya iki gün önce, bir veya daha fazla spesifik olmayan semptomlarla karşılaşıyor. Bu belirtiler arasında ise şunlar yer alıyor;
-İltihaplanlanma, Yorgunluk, Karın ağrısı, Mide bulantısı, Kas ağrıları, Artan susama, Vücut ağırlığında ani artış
OXFORD/ASTRAZENECA İÇİN YENİ BİR DARBE
Diğer taraftan, kılcal sızıntı sendromu bağlantısı, beyinde ve karında nadir görülen kan pıhtıları raporlarının ardından AstraZeneca için bir başka potansiyel darbe anlamına geliyor. Ancak yetkililer, aşının kan koşullarına neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığı konusunda ısrar ediyor.
Öte yandan EMA geçtiğimiz günlerde AstraZeneca/Oxford aşıyla aynı teknolojiyi kullanan Johnson ve Johnson'ın Covid aşısını içeren kan pıhtılaşması raporlarını da gözden geçirdiğini ortaya koydu.
Johnson&Johnson ve Oxford/AstraZeneca'nın aşıları, koronavirüse karşı antikor oluşturmak amacıyla bazı yaygın soğuk algınlığının neden olan olan bir adenovirüs içeriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021 Bursa imsakiyesi: Bursa’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Bursa iftar vakti ve sahur saatleri...
- Konya sahur vakti 13 Nisan: Konya'da ilk imsak saat kaçta? 2021 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Kayseri sahur vakti 13 Nisan: Kayseri'de ilk imsak saat kaçta? 2021 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Ankara imsakiye 2021: Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet Ankara imsak vakti...
- İstanbul sahur vakti 13 Nisan! İstanbul ilk imsak saat kaçta? 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakti
- Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar! Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...
- Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Ramazan yasakları neler? Tam gün kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...
- Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca gün içinde niyet edilir mi? Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!
- Ramazan'da fırınlar kaça kadar açık? Ramazan pidesi saat kaça kadar satılacak?
- Diyanet: Oruç tutamayanlar ne kadar para verir? 2021 fidye ücreti ne kadar? Fidye nedir, hangi durumlarda verilir?
- 12 Nisan korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Bu sene kaç saat oruç tutulacak? Oruç bu sene kaç gün tutulacak? Ramazan ne zaman bitiyor?