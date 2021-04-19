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ABD Yüksek Mahkemesinden Cumhuriyetçilere kötü haber!

Son dakika haberi... , 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerde 'daki oy kabul süresinin uzatılmasına itiraz eden Cumhuriyetçi Kongre üyesinin başvurusunu reddetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2021
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ABD Yüksek Mahkemesinden Cumhuriyetçilere kötü haber!
ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump'ın kaybettiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde yapılan tartışmalı 3 Kasım seçimlerine ilişkin yeni bir karar açıkladı.

Mahkeme, Pennsylvania'dan Kongre'ye seçilebilmek için yarışan ve seçimi kaybeden Cumhuriyetçi aday Jim Bognet'in "Pennsylvania'daki oy kabul süresinin uzatılması yasal değil" şeklindeki itirazını kabul etmedi.

Söz konusu karar, mahkeme üyelerinin, Pennsylvania eyaletinde postayla ulaşan oyların kabul süresinin 3 gün uzatılmasını yasal bulduğu anlamına geliyor.

Mahkeme daha önce de eski Başkan Trump'ın aynı gerekçeyle yaptığı başvuruyu ve diğer eyaletlerdeki oy sayım usullerine ilişkin başvurularını reddetmişti.

3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazanmış ve 20 Ocak'ta görevine resmen başlamıştı.

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