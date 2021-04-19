Rusya'dan Google'a dava

Hizmet kurallarının önyargılı ve tahmin edilemez olduğu ve bunun da uyarı veya gerekçe olmaksızın ani kısıtlamalara yol açacağını ifade eden FAS, "Bu, rekabeti sınırlandırmanın yanı sıra kullanıcıların çıkarlarının ihlaline de yol açabilir" ifadelerini kullandı.