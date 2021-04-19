Rusya'dan Google'a dava
Rusya Federal Antimonopoly Hizmeti (FAS), şirketin YouTube'da video barındırma pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı şüphesiyle Google'a dava açtığını duyurdu.
Rusya Federal Antimonopoly Hizmeti (FAS), Google'a dava açtı. FAS tarafından yapılan açıklamada, Google'ın YouTube video barındırma pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı iddia edildi. FAS, "FAS, Google LLC'ye karşı dava açtı.
Departmana göre şirket, YouTube'un video barındırma hizmetleri pazarındaki hakim konumunu kötüye kullanıyor. Google'ın eylemleri, kullanıcı hesaplarının aniden engellenmesine ve silinmesine neden oluyor" ifadesine yer verildi.
FAS, soruşturmanın nedeninin ise YouTube'da hesapların ve içeriğin engellenmesi, silinmesi konusunda şikayette bulunan Bölgesel Kamu Örgütü İnternet Teknolojileri Merkezi'nin (ROCIT) açıklaması olduğunu kaydetti.
Hizmet kurallarının önyargılı ve tahmin edilemez olduğu ve bunun da uyarı veya gerekçe olmaksızın ani kısıtlamalara yol açacağını ifade eden FAS, "Bu, rekabeti sınırlandırmanın yanı sıra kullanıcıların çıkarlarının ihlaline de yol açabilir" ifadelerini kullandı.
FAS, olayın değerlendirilmesi çerçevesinde Google LLC'nin eylemlerini ve bunların izleyiciler ve içerik oluşturucular üzerinde sonuçlarını değerlendireceğini bildirdi.
Devlet Duması, 16 Nisan'da Google temsilcilerinin yasal alanda çalışmaya ve Rus yasalarına uymaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirtmişti.
Daha öncesinde Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor), Google'ı Rus medya içeriğine erişimi kısıtlamakla suçlamıştı.
Bunun ardından Rusya ise, Roskomnadzor'un yabancı internet sitelerini Rusya için önemli olan içeriği sansürlemek ve Rus medyasına karşı ayrımcılık nedeniyle engelleme hakkına ilişkin yasayı kabul etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?
- Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre...
- 23 Nisan şiirleri 2021: En güzel 2-4-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler
- ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Aydem halka arz hisse nasıl alınır? Oransal dağıtım nedir? Aydem Yenilenebilir Enerji kodu ve hisse fiyatı...
- Bu iPhone'lar piyasadan siliniyor! Apple o listeyi yayımladı! iOS 15 güncellemesi sonrası...
- 23 Nisan resmi tatil mi? 22-23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 4 gün kısıtlama olacak mı? Son gelişmeler...
- BİM'de indirim için geri sayım! BİM 20 Nisan 2021 aktüel kataloğuyla ucuzluk fırtınası! Salı günü itibarıyla...
- Altın alacaklar dikkat! Bu seviyelere gelecek! Uzmanlardan kritik açıklama! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları...
- Bankalar yarışa girdi! Emekliye 1.750 TL! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı? Galata Wind Enerji Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek?
- Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! 19 Nisan Pazartesi son depremler! AFAD, Kandilli Rasathanesi...