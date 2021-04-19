Dünya Meteoroloji Örgütünden korkutan açıklama: Şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri!
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'nin şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu açıkladı. Geçen yıl kasırga, sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olayları dünya genelinde şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaştı. Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres raporun açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, 2020'nin sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirterek, "uçurumun eşiğindeyiz" uyarısı yaptı.
WMO'un 2020 Küresel İklim Raporu'na göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik yavaşlama dahi iklim değişikliğini ve etkilerini frenleyemedi.
2020 şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olurken, kasırga, sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olayları da dünya genelinde en yüksek seviyelere ulaştı.
2015'ten bu yana geçen 6 yıl ise en sıcak yıllar olarak kayda geçti.
DÜNYA "UÇURUMUN EŞİĞİNDE"
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres raporun açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, 2020'nin sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirterek, "uçurumun eşiğindeyiz" uyarısı yaptı.
Küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması ve karbon salımının 2050'ye kadar sıfıra indirilebilmesi için hükümetlere "iddialı planlar" sunmaları çağrısı yapan Guterres, iklim kriziyle mücadelede "Bu yıl, eylem yılı olmalı." dedi.
"ZAMAN HIZLA TÜKENİYOR"
Paris İklim Anlaşması hedeflerinin karşılanması için "zamanın hızla tükendiğine" dikkati çeken Guterres, iklim değişikliğinin gıda güvenliğini de tehlikeye attığını söyledi.
YEŞİL EKONOMİ 25 MİLYON İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Guterres, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil ekonomiye geçişin ise 25 milyon istihdam yaratacağını ifade etti.
Rapora göre ayrıca, Eylül 2020'de Kuzey Kutup Dairesinde (Arktik) deniz buzu seviyesi, tarihinin en düşük ikinci seviyesine geriledi.
Atlantik Okyanusu'nda geçen sene meydana gelen 30 fırtına en az 400 kişinin ölümüne ve 41 milyar dolar zarara neden olurken, aşırı sıcak hava dalgaları, şiddetli kuraklıklar ve orman yangınları da milyarlarca dolar ekonomik kayba ve birçok ölüme yol açtı.
2020'in ilk yarısında ise büyük ölçüde hidrometeorolojik tehlikeler ve afetler nedeniyle yaklaşık 9,8 milyon kişi yerinden oldu.
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