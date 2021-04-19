19 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Dünya Meteoroloji Örgütünden korkutan açıklama: Şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri!

Dünya Meteoroloji Örgütünden korkutan açıklama: Şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri!

(), 2020'nin şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu açıkladı. Geçen yıl kasırga, sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olayları dünya genelinde şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaştı. Öte yandan raporun açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, 2020'nin sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirterek, "uçurumun eşiğindeyiz" uyarısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
ABONE OL
Dünya Meteoroloji Örgütünden korkutan açıklama: Şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri!

'un 'na göre, yeni tip (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik yavaşlama dahi iklim değişikliğini ve etkilerini frenleyemedi.

2020 şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olurken, kasırga, sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olayları da dünya genelinde en yüksek seviyelere ulaştı.

'ten bu yana geçen 6 yıl ise en sıcak yıllar olarak kayda geçti.

A68'den kötü haber! Yok oldu... A68'DEN KÖTÜ HABER! YOK OLDU...

DÜNYA "UÇURUMUN EŞİĞİNDE"

raporun açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, 2020'nin sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirterek, "uçurumun eşiğindeyiz" uyarısı yaptı.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması ve karbon salımının 2050'ye kadar sıfıra indirilebilmesi için hükümetlere "iddialı planlar" sunmaları çağrısı yapan , iklim kriziyle mücadelede "Bu yıl, eylem yılı olmalı." dedi.

"ZAMAN HIZLA TÜKENİYOR"

hedeflerinin karşılanması için "zamanın hızla tükendiğine" dikkati çeken Guterres, iklim değişikliğinin gıda güvenliğini de tehlikeye attığını söyledi.

Putin'den Biden'ın davetine yanıt PUTİN'DEN BİDEN'IN DAVETİNE YANIT

YEŞİL EKONOMİ 25 MİLYON İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Guterres, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil ekonomiye geçişin ise 25 milyon istihdam yaratacağını ifade etti.

Rapora göre ayrıca, Eylül 2020'de () deniz buzu seviyesi, tarihinin en düşük ikinci seviyesine geriledi.

'nda geçen sene meydana gelen 30 fırtına en az 400 kişinin ölümüne ve 41 milyar dolar zarara neden olurken, aşırı sıcak hava dalgaları, şiddetli kuraklıklar ve orman yangınları da milyarlarca dolar ekonomik kayba ve birçok ölüme yol açtı.

2020'in ilk yarısında ise büyük ölçüde hidrometeorolojik tehlikeler ve afetler nedeniyle yaklaşık 9,8 milyon kişi yerinden oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA