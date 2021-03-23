Trump Biden'ın düşmesini diline doladı! Bunu bekliyordum

"YAPMAK İSTEDİĞİM SON ŞEY BIDEN GİBİ DÜŞMEK"

Trump, "Ben West Point akademisinde rampadan aşağı inerken adım adım ilerlemek istedim çünkü yapmak istediğim son şey, Biden gibi düşmek" ifadesini kullandı. Trump ayrıca, 78 yaşındaki Biden ve 79 yaşındaki Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın durumunun kısmen benzer olduğunu dile getirerek, Biden'ın zihinsel durumunun, hangi belgeleri imzaladığını fark etmesine yönelik engel teşkil edebileceğini ima etti.