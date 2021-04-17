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Son dakika | Ukrayna-Rusya krizinde yeni gelişme! Casusluktan gözaltına alındı

Son dakika haberi..., Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" iddiasıyla gözaltına aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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Son dakika | Ukrayna-Rusya krizinde yeni gelişme! Casusluktan gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

FSB'den yapılan açıklamada, Sosonyuk'un, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Sosonyuk'un gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir" ifadesi kullanıldı.

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