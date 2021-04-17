ABD Başkanı Joe Biden'dan ilk yüz yüze temas! Japonya Başbakanı Suga ile görüştü
ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı. Görüşmede Kuzey Kore'nin nükleer füze programı, Tayvan sorunu ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri iddiaları ve bölgede artan hegemonyası karşısında izlenecek politikalar masaya yatırıldı.
Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'da bir araya geldi. Geçtiğimiz Eylül ayında Başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından ABD'ye gerçekleştirdiği ilk ziyarette Suga, Biden'ın görevi devralmasından bu yana yüz yüze görüştüğü ilk lider oldu.
Zirvede liderlerin özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefi, Kuzey Kore'nin nükleer füze programı ve Çin'in bölgede artan hegemonyası karşısında izlenecek politikalar konusunda görüş alışverişinde bulunduğu açıklandı. Ayrıca Tayvan sorunu ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri iddiaları konularının da ele alındığı kaydedildi. Küresel iklim değişikliği ve Covid-19 salgını ile mücadelede konularını da değerlendiren ikilinin, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı öğrenildi. Suga'nın ayrıca, 100 günden kısa bir süre kalan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için Washington yönetiminden destek istediği ifade edildi.
"DEMOKRASİLERİN KAZANABİLECEĞİNİ KANITLAYACAĞIZ"
Biden zirvenin ardından yaptığı açıklamada, Japonya ve ABD'nin iki güçlü demokrasi olduğunu belirterek, "İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü dahil ortak değerlerimizi savunmaya ve ilerletmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Biden, demokrasilerin 21. yüzyılda hala rekabet edebileceğini ve kazanabileceğini kanıtlamak için birlikte çalışanlarını vurguladı.
"İŞ BİRLİĞİMİZ BARIŞIN MİHENK TAŞI"
Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise Tokyo-Washington ittifakının bölge ve dünya için önemine dikkat çekti. "Japonya-ABD ittifakı, Hint-Pasifik bölgesinde ve dünyada barış, istikrar ve refahın mihenk taşıdır" diyen Suga, mevcut bölgesel durum ve zorlu güvenlik ortamı nedeniyle ittifakın her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi. Suga, "Bugünkü görüşmede ortak anlayış ve vizyonumuza dayanarak çok çeşitli konularda samimi fikir alışverişinde bulunduk" dedi.
BEKLENEN ZİRVE
Japonya'da hükümet kaynakları, kamuoyunun merakla beklediği görüşmenin ilk olarak 9 Nisan'da gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtmiş, ancak Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato daha sonra yaptığı açıklamada, görüşmenin 1 hafta geç olarak 16 Nisan'da yapılacağını söylemişti. ABD ziyareti öncesinde Başbakan Suga ve beraberinde gidecek heyete tedbir amacıyla Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısı uygulanmıştı.
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