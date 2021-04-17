ABD Başkanı Joe Biden'dan ilk yüz yüze temas! Japonya Başbakanı Suga ile görüştü

Zirvede liderlerin özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefi, Kuzey Kore'nin nükleer füze programı ve Çin'in bölgede artan hegemonyası karşısında izlenecek politikalar konusunda görüş alışverişinde bulunduğu açıklandı. Ayrıca Tayvan sorunu ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri iddiaları konularının da ele alındığı kaydedildi. Küresel iklim değişikliği ve Covid-19 salgını ile mücadelede konularını da değerlendiren ikilinin, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı öğrenildi. Suga'nın ayrıca, 100 günden kısa bir süre kalan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için Washington yönetiminden destek istediği ifade edildi.