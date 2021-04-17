Son dakika | Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon düşmüyor! Flaş gelişme! Ukrayna'nın tehdidi şoke etti

Son dakika haberi... Dünya son birkaç haftadır Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime odaklanmış durumda. Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması nedeniyle tansiyon yükseldi. Diyalog yoluyla bir netice alamayan Ukrayna, Rusya'ya 'nükleer' tehdidinde bulundu. İşte şok etkisi oluşturan yanıt ve Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 17.04.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 09:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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