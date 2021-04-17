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Haberler Galeri Son dakika | Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon düşmüyor! Flaş gelişme! Ukrayna'nın tehdidi şoke etti

Son dakika | Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon düşmüyor! Flaş gelişme! Ukrayna'nın tehdidi şoke etti

Son dakika haberi... Dünya son birkaç haftadır Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime odaklanmış durumda. Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması nedeniyle tansiyon yükseldi. Diyalog yoluyla bir netice alamayan Ukrayna, Rusya'ya 'nükleer' tehdidinde bulundu. İşte şok etkisi oluşturan yanıt ve Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 17.04.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 09:53
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Son dakika | Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon düşmüyor! Flaş gelişme! Ukrayna'nın tehdidi şoke etti
Ukrayna donanması, Doğu Avrupa'da tırmanan gerilimin en son işareti olarak Rusya'nın su yoluna erişimi kısıtlamasından birkaç saat önce Kerç Boğazı yakınlarında Rus sahil güvenlik gemilerini vurmakla tehdit etti.
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Son dakika | Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon düşmüyor! Flaş gelişme! Ukrayna'nın tehdidi şoke etti
Bölgedeki askeri faaliyetleri izleyen Black Sea News editörü Andrii Kilmenko'ya göre, çekişme üç Ukraynalı Gyurza-M sınıfı topçu botu ile Rusya'nın FSB sahil güvenlik teşkilatına ait kimliği belirsiz beş gemi arasında Çarşamba ve Perşembe günleri arasında gerçekleşti.
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Son dakika | Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon düşmüyor! Flaş gelişme! Ukrayna'nın tehdidi şoke etti
Kilmenko'nun bildirdiğine göre, Rus gemileri Ukrayna botlarının etrafında 'kışkırtıcı manevralar' yapmaya başladı ve ancak ateş açmakla tehdit edildikten sonra geri adım attı. Olay, Kerç Boğazı'nın yaklaşık 40 kilometre yakınında meydana geldi.
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Son dakika | Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon düşmüyor! Flaş gelişme! Ukrayna'nın tehdidi şoke etti
Olay, gözlemcilerin Rus askeri birliklerinin sayısının 115 bini aşabileceğinden korktukları sırada geldi. Bir işgal tehdidi olduğunu belirten ABD Başkanı Joe Biden, NATO ve Avrupalı liderler 'gerilimi azaltma' çağrıları yaptı.
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Son dakika | Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon düşmüyor! Flaş gelişme! Ukrayna'nın tehdidi şoke etti
Kiev, Azak Denizi geriliminin büyük bir olaya dönüşmesi tehdidine karşı şiddetle uyardı. Ukrayna donanması "Rusya uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ediyor" dedi