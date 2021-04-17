17 Nisan 2021, Cumartesi
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Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti!

Boğazı'ndan geçen 'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Karadeniz'e doğru yol aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2021
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Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti!

Marmara Denizi'nden sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri, saat 07.40 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçti.

Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. İstanbul Boğazı'nı geçen gemiler Karadeniz'e doğru yol aldı.

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