Joe Biden ABD'nin Afganistan’dan tamamen çekileceği tarihi açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile bir anlaşma imzalamış ve anlaşmaya göre Taliban, ABD kuvvetlerine saldırı düzenlemediği takdirde Amerikan askerleri 1 Mayıs itibarıyla tamamen Afganistan'dan çekilecekti.