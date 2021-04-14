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Joe Biden ABD'nin Afganistan’dan tamamen çekileceği tarihi açıkladı

Başkanı , ’daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı. Biden, Afganistan savaşını işaret ederek, “Sonsuz savaşı sona erdirmenin zamanı geldi” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Joe Biden ABD'nin Afganistan’dan tamamen çekileceği tarihi açıkladı

Başkanı Joe Biden, 'daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021'e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı.

ABD Başkanı , Afganistan devletini desteklediğini ifade ederek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan'ın Afganistan'da barışa destek verdiğini açıkladı.

Biden, Afganistan savaşını işaret ederek, "Sonsuz savaşı sona erdirmenin zamanı geldi" dedi.

Resmi rakamlara göre şu anda Afganistan'da 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile bir anlaşma imzalamış ve anlaşmaya göre Taliban, ABD kuvvetlerine saldırı düzenlemediği takdirde Amerikan askerleri 1 Mayıs itibarıyla tamamen Afganistan'dan çekilecekti.

Biden yönetimi yetkilileri, bir süredir Afganistan'daki şiddet olaylarını gerekçe göstererek anlaşmada belirtilen tarihe uymanın zor olacağını ifade ediyordu.

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