Brezilya mutasyonunda son perde! 'Hamilelik planlarınızı erteleyin' çağrısı!

Uzmanlar, bu nedenle orijinal koronavirüsten 2.5 kat daha hızlı bulaşan mutasyonlu virüsün salgının şiddetini artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Brezilya halk sağlığı enstitüsü Fiocruz tarafından ülkede dolaşan varyantlarla ilgili yürütülen yeni bir araştırmada, koronavirüsün P1 mutasyonun hücrelere girmek ve enfekte etmek için kullandığı başak proteininde değişiklikler tespit etti.