Brezilya mutasyonunda son perde! 'Hamilelik planlarınızı erteleyin' çağrısı!
Son dakika haberine göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada her geçen gün can almaya devam eden koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, Brezilya'dan gelen haberler korkuttu. Brezilya'daki koronavirüs mutasyonu kabusu giderek büyürken, çaresiz kalan yetkililer artık 'Hamilelik planlarınızı erteleyin' diyerek vatandaşları uyardı.
Brezilya Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonu olan P1 varyantının hamilelerde daha agresif olduğunu açıkladı. Bakanlık bu kapsamda çiftlere hamilelik planlarını ertelemeleri tavsiyesinde bulundu.
Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Raphael Parente, dün düzenlediği basın toplantısında P1 varyantının hamilelere karşı daha agresif ve tehlikeli olduğunu belirterek çiftlerin hamilelik planlarını ertelemesi tavsiyesinde bulundu.
Parente, "Mümkünse hamileliği biraz daha iyi bir zamana kadar erteleyin. Uzmanların klinik deneyimleri, bu yeni varyantın hamile kadınlarda daha agresif olduğunu gösteriyor" dedi.
YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YARISINDAN FAZLASI GENÇ
Amazon şehri Manaus'ta ortaya çıkan P1 varyantı, Brezilya'da can kayıplarında ve vaka sayılarında artışa neden oldu. Bilim insanları, ülkenin ölü sayısını 350 binin üzerine çıkaran enfeksiyon dalgasının arkasındaki ana faktörün P1 varyantı olduğuna inanıyor.
Brezilya'da salgın giderek daha genç insanları etkiliyor ve hastaneler tarafından paylaşılan verilerde, Mart ayında yoğun bakımdaki tüm hastaların yarısından fazlasının 40 yaşında veya daha genç olduğu ifade ediliyor.
BREZİLYA MUTASYONU ANTİKOR DİNLEMİYOR
Brezilya'da ölümcül Kovid-19 vakalarının arkasındaki P1 varyantının, antikorlardan daha iyi kaçmasını sağlayacak şekilde mutasyona uğradığı açıklandı.
Uzmanlar, bu nedenle orijinal koronavirüsten 2.5 kat daha hızlı bulaşan mutasyonlu virüsün salgının şiddetini artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Brezilya halk sağlığı enstitüsü Fiocruz tarafından ülkede dolaşan varyantlarla ilgili yürütülen yeni bir araştırmada, koronavirüsün P1 mutasyonun hücrelere girmek ve enfekte etmek için kullandığı başak proteininde değişiklikler tespit etti.
"DAHA AGRESİF"
Araştırma ekibinden Felipe Naveca, Reuters haber ajansına yaptığı değerlendirmede, "Bu gelişme, virüsün antikorlara karşılık onlardan sıyrılmak için geliştirdiği bir kaçış mekanizması" yorumunda bulundu. Naveca, yeni mutasyonun, Güney Afrika varyantında olduğu gibi daha agresif ve aşıların etkinlik gösteremediği türden olabileceğine dikkat çekti.
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