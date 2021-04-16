Genç kadın hırsızı tazyikli suyla püskürttü

Polis, 29 ve 31 yaşındaki iki şahsı gözaltına aldı. Uyuşturucu madde bulundurma ve araba hırsızlığı suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak olan şahıslardan 29 yaşındaki kişi, yasaya göre sıradan vatandaşların taşıması yasak olan "Polis" ibareli tişört giydiği için de ayrıca yargılanacak.

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