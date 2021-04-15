Afganistan'da Taliban, askeri üsse bombalı ve silahlı saldırı düzenledi: 10 ölü

Zabul Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Veyis Semim, basına yaptığı açıklamada, militanların, Zabul'un Şahcoy ilçesine bağlı Holan Rıbat bölgesindeki askeri üsse silahlı ve bombalı saldırı düzenlediğini söyledi.

Semim, militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışmanın devam ettiğini belirtti.

Zabul İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan, saldırıda 10 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken, diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan'a barışın gelmesi için 24 Nisan'da İstanbul'da tarafların katılımıyla barış konferansı düzenlenmesi planlanıyor.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), şiddet olayları nedeniyle Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.