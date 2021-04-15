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Nehirden su yerine süt aktı!

'a bağlı 'de bir süt tankerinin nehre devrilmesi sonucu tankerdeki süt nehre karışırken, nehirden bir süre boyunca su yerine süt aktı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Nehirden su yerine süt aktı!

'a bağlı 'de yer alan bölgesindeki Llanwrda kasabası yakınlarında kontrolden çıkan bir süt tankeri otoyoldan ayrılarak, 'ne yuvarlandı.

Tankerin devrilmesi sonucu tankerde taşınan litrelerce süt nehre karıştı. Nehirden bir süre boyunca su yerine süt akarken, nehir suları beyaza döndü. O anlar kameraya yansıdı.


Doğal Kaynaklar Galler (NRW), tankerden nehre dökülen süt miktarının bilinmediğini belirterek, olayın nehirde "ciddi seviyede renk solmasına" yol açtığını bildirdi. NRW, olayın nehir üzerindeki etkisine yönelik değerlendirmelerin devam ettiğini açıkladı.

Nehirden su yerine süt aktı! NEHİRDEN SU YERİNE SÜT AKTI!

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