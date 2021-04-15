Rusya Ukrayna savaşından dünyayı sarsan görüntüler servis edildi! Dev Robot Asker...

Rusya-Ukrayna sınırındaki savaştan yansıyan yeni fotoğraflar dünya basınını hayrete düşürdü. Reuters ve AP'nin servis ettiği Dev Robot Askerler görevleri şaşkına çevirdi. Yüz binlerce askerini sınıra gönderen Rusya, NATO ve ABD'nin tehditlerine yanı sertlikle cevap vererek geri adım atmadı. Milyonlar Karadeniz'de olup bitenleri '3. Dünya Savaşı' ifadeleriyle takip ediyor.