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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşından dünyayı sarsan görüntüler servis edildi! Dev Robot Asker...

Rusya Ukrayna savaşından dünyayı sarsan görüntüler servis edildi! Dev Robot Asker...

Rusya-Ukrayna sınırındaki savaştan yansıyan yeni fotoğraflar dünya basınını hayrete düşürdü. Reuters ve AP'nin servis ettiği Dev Robot Askerler görevleri şaşkına çevirdi. Yüz binlerce askerini sınıra gönderen Rusya, NATO ve ABD'nin tehditlerine yanı sertlikle cevap vererek geri adım atmadı. Milyonlar Karadeniz'de olup bitenleri '3. Dünya Savaşı' ifadeleriyle takip ediyor.

Giriş Tarihi: 15.04.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 09:52
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Rusya Ukrayna savaşından dünyayı sarsan görüntüler servis edildi! Dev Robot Asker...

Mart ayı sonunda ateşkesin havaya uçmasıyla patlak veren gerilimde fırtına gece yarısı dindi ancak cephe hattından gelen yeni fotoğraflar korkunun büyümesine yol açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya Ukrayna savaşından dünyayı sarsan görüntüler servis edildi! Dev Robot Asker...

Rus ordu televizyonu Zvezda, Karadeniz'deki savaş gemilerinden özel görüntüleri ekrana getirip 'Hızlı manevra: Karadeniz'de gemiler nasıl tatbikat yapıyor' başlıklı bir haber yayınladı.

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Rusya Ukrayna savaşından dünyayı sarsan görüntüler servis edildi! Dev Robot Asker...

Kırım açıklarında çekilen görüntülerde bölgenin gemi trafiğine kapatıldığını aktaran Zvezda, Rus ordusunun deniz üstündeki hedeflere füzeler ve gerçek mermilerle ateş açtığını duyurdu.

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Rusya Ukrayna savaşından dünyayı sarsan görüntüler servis edildi! Dev Robot Asker...

Ukrayna sınırına on binlerce asker ve binlerce tank yığan Rusya lideri Vladimir Putin, Hazar Denizi filosundaki 15 savaş gemisini de Karadeniz'e çekip Kırım ve Azak Denizi çevresine konuşlandırmış durumda.

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Rusya Ukrayna savaşından dünyayı sarsan görüntüler servis edildi! Dev Robot Asker...

Kırım Sivastopol'da konuşlanan Rus savaş gemileri, üslerinden ayrılarak Karadeniz'e açıldı.Karadeniz Filosu'nun tatbikatına, Rus savaş uçakları ve helikopterler de katılacak. Rus medyası, gövde gösterisinde Amiral Makarov fırkateyninin yanı sıra küçük füze gemileri Graivoron ve Vyshny Volochek, hava yastıklı füze gemisi Samum ve mayın tarama gemisi Ivan Golubets'in halihazırda Karadeniz'de olduğunu bildiriyor.