Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, ülkesinin ana hedefini A Haber’de açıkladı

Ukrayna'nın nihai hedefinin NATO'ya dahil olmak olduğunun altını defalarca çizen Sybiha, Türkiye – Ukrayna ortaklığı ve gerilim yaşanan bölgelerdeki son durumu aktardı.

Andrii Sybiha'nın açıklamaları şu şekilde:

Yakın zamanda durumun ciddi bir şekilde ilerlediğini gördük. Rusya'nın şu anda daha fazla birlikleri var Ukrayna sınırında. Şimdiye kadar 2014'den beri görünen en fazla sayıda birliği var. Yani durum gerçekten ciddi ve biz aynı zamanda bir askeri yığılma da görüyoruz Ukrayna sınırında. Burada uluslararası toplumun çok ciddi bir şekilde net olması gerekiyor çünkü bu tırmanma çok net bir işaret olmalı. Rusya'nın olayları tırmandırmasının çok ciddi sonuçları olacağını görmek lazım. Bu yılın başından beri Ukrayna'nın can kaybı oldu; 30 tane asker hayatını kaybetti ve yine Ukrayna'daki bu durum Rusya'nın agresyonunun başından beri 14.000 Ukrayna vatandaşının hayatını kaybetmesine yol açtı. Ukrayna bu olayların tırmanmasına taraf değil, bu yüzden uluslararası toplumun çok net bir tavrının ve tutumunun olması lazım.

''KARADENİZ GÜVEN VE BARIŞIN SEMBOLÜ OLACAK''

Başkan Zelenskiy'nin ziyareti çok önemliydi. Ben şunu da özellikle vurgulamak istiyorum; bizim Türkiye ile olan stratejik ortaklığımız üçüncü taraflara muhalif bir ortaklık değil. Bunun anlaşılması gerçekten çok büyük bir önem taşıyor ve aynı zamanda biz aynı yaklaşımı benimsiyoruz Türk dostlarımızla. Karadeniz'in bir güven ve barış denizi olması konusunda. Bu yüzden Başkanlarımızın yaptığı son toplantı bu açıdan da çok önemliydi. Bunun iki tarafla ilişkilerini her boyutunda en üst seviyeden bire bir kişisel temasa kadar her boyutta önemi çok yüksek. Bu aynı zamanda bizim fikir teatisinde bulunmamız için de bize fırsat verdi.

''TÜRKİYE'Yİ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ''

Türkiye'nin tavrını çok takdirle karşılıyoruz. Türkiye ile stratejik ortaklığımızın hem bölgenin tamamına hem de bölge dışındaki istikrara da çok büyük katkısı olacağını da belirtmemiz lazım.

''NATO BİZİM STRATEJİK HEDEFİMİZ''

Bizim stratejik hedefimiz NATO. Bizim devletimizin ve toplumumuzun stratejik hedefi NATO. Aynı zamanda resmi olarak da bizim anayasamızda bu durum ifade edilmiş durumda.

''TÜRKİYE İLE GERÇEK BİR ORTAKLIĞIMIZ VAR''

Biliyorsunuz ki bizim ilişkilerimizin mevcut seviyesi ya 'iyi' ya da 'çok iyi'. Bizim stratejik ortaklığımız kazan-kazan prensibine dayalı. Hem devletlerimiz hem de milletlerimiz için gün geçtikçe gelişen bir ortaklık.