Rusya ABD ve NATO'ya rest çekti! Ukrayna-Rusya savaşı kapıda!

Rusya - Ukrayna sınırındaki çatışmaların artması üzerine devreye NATO ve ABD girdi. Ancak ABD ile NATO'nun Rusya'yı tehdit ağzı ile uyarması gerilimi tırmandırdı. ABD ve NATO'ya ait 40 bin askerin kendi sınırlarına gelmekte olduğunu duyuran Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Tehditlere karşı tedbirlerimizi aldık" açıklamasında bulundu.