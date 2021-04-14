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Rusya ABD ve NATO'ya rest çekti! Ukrayna-Rusya savaşı kapıda!

Rusya - Ukrayna sınırındaki çatışmaların artması üzerine devreye NATO ve ABD girdi. Ancak ABD ile NATO'nun Rusya'yı tehdit ağzı ile uyarması gerilimi tırmandırdı. ABD ve NATO'ya ait 40 bin askerin kendi sınırlarına gelmekte olduğunu duyuran Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Tehditlere karşı tedbirlerimizi aldık" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 09:24
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Rusya ABD ve NATO'ya rest çekti! Ukrayna-Rusya savaşı kapıda!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2 Rus askeri birliği ile 3 hava indirme birliğinin ülkesinin batıdaki sınırlarına konuşlandırıldığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Severomorsk kentinde yetkililerle yaptığı toplantıda, ABD ve NATO'nun askeri eylemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Rusya ABD ve NATO'ya rest çekti! Ukrayna-Rusya savaşı kapıda!

ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı tehdit içeren askeri eylemlerde bulunduğunu belirten Şoygu, "Amerikan askeri birlikleri, Kuzey Amerika'daki bölgelerden Atlantik üzerinden Avrupa'ya sevk ediliyor. Askeri birliklerin Avrupa'da Rusya sınırlarına doğru hareketliliği devam ediyor. Birliklerin büyük kısmı Karadeniz ve Baltık bölgesinde bulunuyor" dedi.

Şoygu, ABD ve NATO'ya ait 40 bin asker ve 15 bin askeri teçhizatın Rusya sınırlarına yakın bölgelerde konuşlandırılmasının beklendiğini kaydetti.

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Rusya ABD ve NATO'ya rest çekti! Ukrayna-Rusya savaşı kapıda!

"RUSYA, ABD VE NATO'NUN TEHDİTLERİNE KARŞI ÖNLEMLER ALDI"

ABD'nin Rusya sınırlarında keşif çalışmalarını ve Arktika'da askeri kapasitesini artırdığına da dikkati çeken Şoygu, Rusya'nın buna karşı gerekli önlemler aldığını belirtti.

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Rusya ABD ve NATO'ya rest çekti! Ukrayna-Rusya savaşı kapıda!

Şoygu, "Kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde Batı ve Güney askeri bölgelerindeki birliklerin savaşa hazırlık durumuna ilişkin ani denetimler yapıldı. Üç hafta içinde 2 askeri birlik ve 3 hava indirme birliği, askeri eğitimlerin yapıldığı Rusya'nın batı sınırlarına başarıyla konuşlandırıldı" ifadesini kullandı.

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Rusya ABD ve NATO'ya rest çekti! Ukrayna-Rusya savaşı kapıda!

Söz konusu birliklerin tatbikatlarda yer aldığı ve savaşa hazır olduğunu vurgulayan Şoygu, Rus Kuzey Filosu'nun, Arktika'daki tehditlere karşı koyma kapasitesinin artırılması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Şoygu, Rus ordusundaki tüm denetim organizasyonlarını iki hafta içinde sonlandırmayı planladıklarını ifade etti.