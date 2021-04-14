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Mısır'da yolcu otobüsü devrildi! 20 kişi hayatını kaybetti

'da geçtiğimiz hafta meydana gelen tren kazasının ardından bu kez de ülkeyi yasa boğan bir yolcu otobüsü kazası yaşandı. Assiut'ta meydana gelen kazada 20 kişinin öldüğü açıklandı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 14.04.2021
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Mısır'da yolcu otobüsü devrildi! 20 kişi hayatını kaybetti

Mısır'ın Assiut şehrinde yolcu otobüsünün, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yer alan Assiut şehrinde yolcu otobüsünün, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Assiut Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olay yerine 25 ambulans gönderildiği kaydedildi. Açıklamada olayda yaralanan kişilerin çevre hastanelerine sevk edildiği kaydedildi. Valilik yaptığı açıklamada, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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