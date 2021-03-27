Mısır'da 32 kişinin öldüğü tren kazası kamerada!
Mısır'da dün meydana gelen tren kazasında 32 kişi hayatını kaybetti, 165 kişi ise yaralandı. İki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
DÜNYA DHA
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İSTASYONUN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Mısır'ın güneyinde başkent Kahire'ye 460 km uzaklıktaki Sohag şehrinde dün iki trenin çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, 165 kişinin de yaralandığı kazaya ait anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İSTASYONUN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Tren istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki trenin kafa kafaya çarpıştığı anlar görüldü.
Sağlık Bakanlığı, 36 ambulansın kaza alanına gönderildiğini açıklayarak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.