Çölde ölüme terk edilen çocuk dramında yeni perde: Annesi için fidye istediler

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan mülteci dramı sürüyor. Geçtiğimiz hafta ABD sınır devriyesi seyahat ettiği grup tarafından terk edilen bir çocuğu bulmuştu.

Geceyi tek başına çölde geçiren çocuk görevliler ile karşılaştığında 'Biri beni kaçırabilir, korkuyorum' demiş bu anlar saniye saniye kameralara yansımıştı.