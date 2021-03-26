Son dakika: Mısır'da tren kazası! Onlarca ölü var
Son dakika haberleri... Mısır'ın güneyinde meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi öldü, 66 kişi yaralandı. Kazanın ardından en az 3 vagonun raydan çıktığı ifade edildi.
Mısır'ın Sohag kentinde iki tren çarpıştı. Sağlık Bakanlığı olayda en az 50 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kazanın ardından en az 3 vagonun raydan çıktığı ifade edildi.
Yerel medyada yer alan fotoğraflarda trenlerin yan yatmış haldeki görüntüleri paylaşıldı.
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Devlet televizyonu daha sonra bir açıklama yaparak kazanın korkunç etkilerini duyurdu.