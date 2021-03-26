26 Mart 2021, Cuma
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Son dakika: Mısır'da tren kazası! Onlarca ölü var

Son dakika haberleri... 'ın güneyinde meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi öldü, 66 kişi yaralandı. Kazanın ardından en az 3 vagonun raydan çıktığı ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Son dakika: Mısır'da tren kazası! Onlarca ölü var

'ın Sohag kentinde iki tren çarpıştı. Sağlık Bakanlığı olayda en az 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kazanın ardından en az 3 vagonun raydan çıktığı ifade edildi.

Yerel medyada yer alan fotoğraflarda trenlerin yan yatmış haldeki görüntüleri paylaşıldı.

Devlet televizyonu daha sonra bir açıklama yaparak kazanın korkunç etkilerini duyurdu.

Yapılan açıklamada 32 kişinin yaşamını yitirdiği ve 66 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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