Putin'in gizli gücü İngilizleri korkuttu: 10 trilyon dolarlık kaosa neden olabilir

Öte yandan Amerika da yayımlanan bir raporla deniz altı kabloları için daha güçlü koruma alması yönünde uyarıldı. ABD Hükümeti, NATO müttefikleri ile bilgi aktarımı için kablolara güveniyor ve bunların kesilmesinin yanı sıra, Rusya'nın veya diğer devlet aktörlerinin bilgi çalmak için kabloları kullanmasından da korkuyor.