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Putin'in gizli gücü İngilizleri korkuttu: 10 trilyon dolarlık kaosa neden olabilir

'nın deniz altındaki gizli gücü İngilizleri korkuttu. 'nda yer alan askeri üslerine hızla yeni eklemeler yapan Rusya ile ilgili habere yer veren , okyanusun dibinde gizlenmek üzere bir denizaltı filosu inşa edildiği öne sürüldü. Ayrıca haberde, denizaltıların olası bir -Rusya çatışmasında deniz altındaki internet kablolarını keserek İngiltere'nin dünyanın geri kalanı ile bağlantısını koparacağına, 10 trilyon dolarlık finansal işlem piyasasında ise kaosa yol açabileceğine vurgu yapıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Putin'in gizli gücü İngilizleri korkuttu: 10 trilyon dolarlık kaosa neden olabilir

Uzun yıllar kimsenin yüzüne bile bakmadığı Kuzey Kutbu çevresindeki buzların iklim değişikliği nedeniyle erimesi sonrası Arktik bölgesinde attığı askeri adımları uydulara yakalanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu sefer de İngiltere'nin gündeminde..

Putin'in gizli gücü İngilizleri korkuttu: 10 trilyon dolarlık kaosa neden olabilir

İngiliz yayın organı The Sun, Rusya'nın deniz altındaki gizli gücüne dikkat çeken bir habere imza atarak, gelecekte küresel ekonomide ortaya çıkabilecek olası tahribata vurgu yaptı.

Putin'in gizli gücü İngilizleri korkuttu: 10 trilyon dolarlık kaosa neden olabilir

OKYANUSUN DİBİNDE GİZLENEBİLİYORLAR
Devasa bir ana geminin altında taşınabilen Rus denizaltı filosunun okyanusun dibinde gizlenmek üzere inşa edildiğine dikkat çekilen haberde, ''Arktik'ten (Kuzey Kutbu) aşağıya yelken açarak Atlantik'e giriyorlar.

Putin'in gizli gücü İngilizleri korkuttu: 10 trilyon dolarlık kaosa neden olabilir

Daha sonra, potansiyel olarak yıkıcı sonuçlarla dünya ekonomisinin ilerlemesine yardımcı olan önemli kabloları kurcalamak ve hatta kesmek için robotik kollar kullanıyorlar.'' ifadelerine yer verildi.

Putin'in gizli gücü İngilizleri korkuttu: 10 trilyon dolarlık kaosa neden olabilir

ÇATIŞMA ANINDA KESİLEBİLİR!
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kutbu'nda yeni bir cephe açarak askeri üsler inşa etmeye başladığına da değinilen haberde, önemli doğal kaynakları barındırdığına inanılan kutup bölgesindeki varlıklarını güçlendiren Batı ve Rusya arasında gerginliklerin tırmanmaya devam ettiğini olası bir çatışma halinde ise deniz altındaki kablolarının kesilme tehdidi ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Putin'in gizli gücü İngilizleri korkuttu: 10 trilyon dolarlık kaosa neden olabilir

KAOSA NEDEN OLACAK
Haberde, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Sir Stuart William Peach'in de geçmişte böyle bir ihlalin "felaket" olabileceği konusunda uyarıda bulunduğu ve ''Atlantik'teki ağın kesilmesi Britanya için kaosa neden olabilir.

Putin'in gizli gücü İngilizleri korkuttu: 10 trilyon dolarlık kaosa neden olabilir

İnterneti kapatabilir, İngiltere'yi dünyanın geri kalanından kesebilir, finansal işlemleri felce uğratabilir ve denizaşırı orduyla iletişime zarar verebilir.'' şeklindeki ifadeleri de yer aldı.

Putin'in gizli gücü İngilizleri korkuttu: 10 trilyon dolarlık kaosa neden olabilir

Öte yandan Amerika da yayımlanan bir raporla deniz altı kabloları için daha güçlü koruma alması yönünde uyarıldı. ABD Hükümeti, NATO müttefikleri ile bilgi aktarımı için kablolara güveniyor ve bunların kesilmesinin yanı sıra, Rusya'nın veya diğer devlet aktörlerinin bilgi çalmak için kabloları kullanmasından da korkuyor.

Putin'in gizli gücü İngilizleri korkuttu: 10 trilyon dolarlık kaosa neden olabilir

Rus tehdidinin beklenenden çok daha ciddi olduğunu söyleyen İngiliz askeri uzman Rob Clark ise gazeteye verdiği demeçte, "Rusya'nın Britanya'nın denizaltı ekonomisini tamamen yok edebilecek gizli denizaltıları var. Bu hayati kabloların en ufak bir hasarı, tahribata neden olabilir." dedi.

Putin'in gizli gücü İngilizleri korkuttu: 10 trilyon dolarlık kaosa neden olabilir

Kraliyet Donanması yakın zamanda kabloları Ruslardan korumak için özel bir gözetleme gemisi de sipariş ederken olası bir kesinti dünya finans sistemine de ciddi şekilde zarar verecek. Küresel olarak, günde ortalama 15 milyon işlemin tamamen denizaltı kablolarına bağlı olduğu tahmin ediliyor.

Putin'in gizli gücü İngilizleri korkuttu: 10 trilyon dolarlık kaosa neden olabilir

UYDULARA YAKALANDI
Putin yönetiminin Arktik bölgesinde attığı askeri adımlar geçtiğimiz günlerde uydulara yakalandı. Yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın yıllardır anlaşmazlığın odağında olan arktik bölgesindeki askeri varlığını artırdığını gözler önüne serdi.

Putin'in gizli gücü İngilizleri korkuttu: 10 trilyon dolarlık kaosa neden olabilir

Söz konusu görüntüler sayesinde Rusya'nın bölgedeki tesislerine yeni eklemeler yaptığı da ortaya çıktı.

Putin'in gizli gücü İngilizleri korkuttu: 10 trilyon dolarlık kaosa neden olabilir

Uzun yıllar kimsenin yüzüne bile bakmadığı Kuzey Kutbu, çevresindeki buzlar iklim değişikliği nedeniyle azalmaya başlayınca okyanusa komşu beş ülke; ABD, Danimarka, Kanada, Norveç ve Rusya'nın radarına girdi.

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