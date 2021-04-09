NASA astronotu ve kozmonotların ISS'e yolculuğu başladı
Uzay çalışmaları devam eden NASA sıcak gelişmeyi duyurdu. NASA astronotu Mark Vande Hel ile Rus kozmonotlar Oleg Novitskly ve Pyotr Dubrov Soyuz, Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktı.
DÜNYA DHA
NASA astronotu Mark Vande Hel ile Rus kozmonotlar Oleg Novitskly ve Pyotr Dubrov Soyuz MS-18 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı.
NASA astronotu Mark Vande Hel ile Rus kozmonotlar Oleg Novitskly ve Pyotr Dubrov'u taşıyan Soyuz MS-18 roketi Kazakistan'ın Baykonur Kozmodromu'ndan fırlatıldı.
NASA astronotu ve kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yolculuğunun 3 saat süreceği ifade edildi. Fırlatma öncesi basın toplantısında konuşan astronot ve kozmonotlar, uzaya ilk çıkan kişi Yuriy Garagin'i onurlandırmak için 60'ıncı yıl dönümü kapsamında kutlama yapacaklarını ve sıkı çalışacaklarını belirtti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...
- Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2021 ilk sahura hangi gün kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi!
- MEB son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihi...
- Fındık fiyatları bugün ne kadar? 9 Nisan Cuma Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun fındık alış-satış fiyatları güncel liste
- Kabine toplantısı son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri...
- Son dakika: Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? 9 Nisan Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni kısıtlamalar...
- 9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Nisan ayı evde abkım parası yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama ekranı
- Cuma hutbesi 9 Nisan 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu: "Ramazan: Kutlu Misafir"
- Paylaşımlar ardı ardına geliyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Survivor'da diskalifiye şoku! Hevesleri kursaklarda bıraktı! Şampiyonluk adaylarından biriydi...
- Bursluluk sınavı ertelendi mi? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika...
- Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? AKS ve Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte tarihler...