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NASA astronotu ve kozmonotların ISS'e yolculuğu başladı

Uzay çalışmaları devam eden sıcak gelişmeyi duyurdu. NASA astronotu Mark Vande Hel ile Rus kozmonotlar Oleg Novitskly ve Pyotr Dubrov Soyuz, Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 09.04.2021
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NASA astronotu ve kozmonotların ISS'e yolculuğu başladı

astronotu Mark Vande Hel ile Rus kozmonotlar Oleg Novitskly ve Pyotr Dubrov Soyuz MS-18 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı.

NASA astronotu Mark Vande Hel ile Rus kozmonotlar Oleg Novitskly ve Pyotr Dubrov'u taşıyan Soyuz MS-18 roketi Kazakistan'ın Baykonur Kozmodromu'ndan fırlatıldı.

NASA astronotu ve kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yolculuğunun 3 saat süreceği ifade edildi. Fırlatma öncesi basın toplantısında konuşan astronot ve kozmonotlar, uzaya ilk çıkan kişi Yuriy Garagin'i onurlandırmak için 60'ıncı yıl dönümü kapsamında kutlama yapacaklarını ve sıkı çalışacaklarını belirtti.

Yuriy Garagin, Sovyetler Birliği döneminde 12 Nisan 1961'de Garagin'i uzaya göndermişti. Garagin, dünya yörüngesinde 108 dakika kalarak, ulusal kahraman olmuştu.

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