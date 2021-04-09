NASA astronotu ve kozmonotların ISS'e yolculuğu başladı

NASA astronotu Mark Vande Hel ile Rus kozmonotlar Oleg Novitskly ve Pyotr Dubrov'u taşıyan Soyuz MS-18 roketi Kazakistan'ın Baykonur Kozmodromu'ndan fırlatıldı.

NASA astronotu ve kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yolculuğunun 3 saat süreceği ifade edildi. Fırlatma öncesi basın toplantısında konuşan astronot ve kozmonotlar, uzaya ilk çıkan kişi Yuriy Garagin'i onurlandırmak için 60'ıncı yıl dönümü kapsamında kutlama yapacaklarını ve sıkı çalışacaklarını belirtti.