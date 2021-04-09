Son dakika: BioNTech-Pfizer onay için FDA’ya başvurdu | 12-15 yaş arası çocuklara COVID-19 aşısı...

Aşının semptomatik vakalara karşı yüzde 100 etkili olduğu vurgulanmış, herhangi bir güvenlik sorununa rastlanmadığı da kaydedilmişti.

Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının 16 yaş ve üstü kişilerde acil kullanımı onaylanmıştı.