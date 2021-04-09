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Son dakika: BioNTech-Pfizer onay için FDA’ya başvurdu | 12-15 yaş arası çocuklara COVID-19 aşısı...

Son dakika haberleri... 'li ilaç devi , Alman biyoteknoloji şirketi ile korona virüse karşı ortak üretilen aşının 12-15 yaş arası çocuklarda acil kullanımı için ’ne () başvurduğunu duyurdu.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Son dakika: BioNTech-Pfizer onay için FDA’ya başvurdu | 12-15 yaş arası çocuklara COVID-19 aşısı...

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında farklı yaş aralıkları üzerinde aşı çalışmaları sürüyor.

'li ilaç firması , Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile korona virüse karşı ortaklaşa ürettiği aşının 12-15 yaş arası çocuklarda acil kullanım yetkisi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurduğunu duyurdu.

Pfizer'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Aşıyı 12-15 yaş grubuna 2021 öğretim yılı başlamadan önce sunmayı umuyoruz" denildi.

Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş arası çocuklar üzerinde yürütülen klinik denemelerin sonuçları geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Toplam 2 bin 260 kişi üzerinde yürütülen çalışma sonucu aşılanan 12-15 yaş arası çocukların virüse karşı antikor geliştirdiği tespit edilmişti.

Aşının semptomatik vakalara karşı yüzde 100 etkili olduğu vurgulanmış, herhangi bir güvenlik sorununa rastlanmadığı da kaydedilmişti.

Pfizer/ Covid-19 aşısının 16 yaş ve üstü kişilerde acil kullanımı onaylanmıştı.

ve Johnson & Johnson aşılarının ise yalnızca 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanımı onaylanmıştı.

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