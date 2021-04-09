KKTC’de Kovid-19 kısıtlamaları vaka artışı nedeniyle devam edecek

ELEKTRONİK BİLEKLİK UYGULAMASI İLE KAPALI DEVRE TURİZM DE BAŞLAYACAK



Elektronik bileklik uygulaması önümüzdeki pazartesi günü halka tanıtılacak. Elektronik bileklik uygulaması ile ev karantinası uygulaması kriterleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek ve Bakanlık'ın uygun gördüğü kişilere ev karantinası uygulanabilecek. Elektronik bileklik uygulamasının hem yaşamı kolaylaştırması hem de devletin karantina harcamalarında ciddi bir tasarruf sağlaması bekleniyor. Elektronik bileklik uygulaması ile kapalı devre turizm de başlayacak.