Dünyaca ünlü rapçi DMX hayatını kaybetti | Ölüm sebebi ne?

ABD medyasında son birkaç gündür bitkisel hayatta olduğuna ilişkin haberler yapılan DMX'in, bu akşam saatlerinde hayatını kaybettiği yakınları ve ailesi tarafından doğrulandı.

Simmons'ın ölümüyle ilgili yakınları tarafından yapılan açıklamada, "Earl sonuna kadar savaşan bir savaşçıydı. Mirası sonsuza kadar yaşayacak" denildi.