Dünyaca ünlü rapçi DMX hayatını kaybetti | Ölüm sebebi ne?
Son dakika dünya haberleri... ABD’li rapçi ve aktör DMX, kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakınları ünlü rapçiyi "sonuna kadar savaşan bir savaşçı" olarak nitelendirdi.
ABD medyasında son birkaç gündür bitkisel hayatta olduğuna ilişkin haberler yapılan DMX'in, bu akşam saatlerinde hayatını kaybettiği yakınları ve ailesi tarafından doğrulandı.
Simmons'ın ölümüyle ilgili yakınları tarafından yapılan açıklamada, "Earl sonuna kadar savaşan bir savaşçıydı. Mirası sonsuza kadar yaşayacak" denildi.
Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Simmons, 2 kez de Amerikan Müzik Ödülü almıştı.
DMX KİMDİR?
DMX (ya da gerçek adıyla Earl Simmons) 18 Aralık 1970'de ABD, Baltimore, Maryland'de dünyaya geldi.
DMX ya da Dog Man X ve Dark Man X olarak bilinen hip hop müzik sanatçısı; dünyanın önde gelen gangsta rapperlarındandır. Şarkıları popüler müziğe olan tepkisiyle öne çıkar.
1998 yılında ilk albümü It's Dark and Hell is Hot isimli ilk albümünü çıkardı. Aynı yıl çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara oldu. 1999 yılında And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri büyük beğeni topladı.
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