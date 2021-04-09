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Dünyaca ünlü rapçi DMX hayatını kaybetti | Ölüm sebebi ne?

dünya haberleri... ’li rapçi ve aktör , kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakınları ünlü rapçiyi "sonuna kadar savaşan bir savaşçı" olarak nitelendirdi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Dünyaca ünlü rapçi DMX hayatını kaybetti | Ölüm sebebi ne?

'de rap müziğin ünlü isimlerinden 50 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Earl Simmons olan rapçi, kalp krizi geçirmesinin ardından New York'ta bir hastaneye kaldırılmış, durumunun ağır olduğu ifade edilmişti.

ABD medyasında son birkaç gündür bitkisel hayatta olduğuna ilişkin haberler yapılan DMX'in, bu akşam saatlerinde hayatını kaybettiği yakınları ve ailesi tarafından doğrulandı.

Simmons'ın ölümüyle ilgili yakınları tarafından yapılan açıklamada, "Earl sonuna kadar savaşan bir savaşçıydı. Mirası sonsuza kadar yaşayacak" denildi.

Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Simmons, 2 kez de Amerikan Müzik Ödülü almıştı.

DMX KİMDİR?

DMX (ya da gerçek adıyla Earl Simmons) 18 Aralık 1970'de ABD, Baltimore, Maryland'de dünyaya geldi.

DMX ya da Dog Man X ve Dark Man X olarak bilinen hip hop müzik sanatçısı; dünyanın önde gelen gangsta rapperlarındandır. Şarkıları popüler müziğe olan tepkisiyle öne çıkar.

1998 yılında ilk albümü It's Dark and Hell is Hot isimli ilk albümünü çıkardı. Aynı yıl çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara oldu. 1999 yılında And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri büyük beğeni topladı.

2000 yılında Jet Li'nin de bulunduğu Cradle 2 the Grave filminde, 2001 yılında Steven Seagal ile Exit Wounds filminde, 2004 yılında Michael Ealy ile Never Die Alone filminde rol aldı.

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