Son dakika gündem haberi | Sağlık Bakanlığı 9 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka rakamlarını duyurdu. Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kaybında son durum ne? Türkiye'de Kovid-19 vakalarında artış sürüyor mu? İşte 9 Nisan 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 9 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.
İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU...
Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI
7 NİSAN
6 NİSAN
5 NİSAN
4 NİSAN
3 NİSAN
2 NİSAN
1 NİSAN
31 MART
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