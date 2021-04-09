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Son dakika gündem haberi | Sağlık Bakanlığı 9 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

gündem haberi... covid19.saglik.gov.tr adresinden Türkiye'nin günlük (Kovid-19) rakamlarını duyurdu. Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kaybında son durum ne? Türkiye'de Kovid-19 vakalarında artış sürüyor mu? İşte 9 Nisan 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Son dakika gündem haberi | Sağlık Bakanlığı 9 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

SON DAKİKA HABERİ | covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 9 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU...

Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu 9 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat rakamları SAĞLIK BAKANLIĞI KOVİD-19 TABLOSUNU DUYURDU (9 NİSAN 2021 KOVİD-19 VAKA VE VEFAT RAKAMLARI)

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI


7 NİSAN

6 NİSAN

5 NİSAN

4 NİSAN

3 NİSAN

2 NİSAN

1 NİSAN

31 MART

30 MART

29 MART

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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