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Irak’ta Şii Lider Sadr’ın temsilcisine suikast girişimi

’ta Lideri ’ın temsilcisi Hazım el-Araci'ye suikast düzenlenirken, el-Araci'nin saldırıdan kurtulduğu bildirildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2021
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Irak’ta Şii Lider Sadr’ın temsilcisine suikast girişimi

Iraklı güvenlik yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Irak'ta Şii Sadr Grubu Lideri Mukteda Sadr'ın Basra Temsilcisi Hazım el-Araci başkent Bağdat'ın kuzeyindeki el-Şule bölgesinde suikast düzenlendi.

El-Araci saldırıdan kurtulurken, korumalarından birisinin yaralandığı belirtildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü Şii Sadr Grubu'nun yetkililerinden biri, Zikar kentinde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

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