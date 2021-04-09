Irak’ta Şii Lider Sadr’ın temsilcisine suikast girişimi
Irak’ta Şii Sadr Grubu Lideri Mukteda Sadr’ın temsilcisi Hazım el-Araci'ye suikast düzenlenirken, el-Araci'nin saldırıdan kurtulduğu bildirildi.
DÜNYA İHA
Iraklı güvenlik yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Irak'ta Şii Sadr Grubu Lideri Mukteda Sadr'ın Basra Temsilcisi Hazım el-Araci başkent Bağdat'ın kuzeyindeki el-Şule bölgesinde suikast düzenlendi.
El-Araci saldırıdan kurtulurken, korumalarından birisinin yaralandığı belirtildi.
Geçtiğimiz pazartesi günü Şii Sadr Grubu'nun yetkililerinden biri, Zikar kentinde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti.