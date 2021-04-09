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İtalyan halkı Başkan Erdoğan'a 'diktatör' diyen Başbakanları Draghi'ye tepki yağdırdı

Başbakanı Draghi'nin Başkan 'a 'diktatör' demesi İtalyanlar tarafından hoş karşılanmadı. Söz konusu küstahlıkla ilgili paylaşım yapan İtalyan vatandaşları, Başbakan Draghi'ye ''O bir diktatör değil, esaslı bir adam, İtalyan Hükümeti ve politikacılarında olmayan cesarete sahip... Kadınların oyunu almak için bu kadınsı hallere bürünmeyi bırakın artık!'' diyerek tepki gösterdi.

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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İtalyan halkı Başkan Erdoğan'a 'diktatör' diyen Başbakanları Draghi'ye tepki yağdırdı

İtalyanlar, Başbakanları Draghi'nin, Başkan 'a 'diktatör' demesini sert dille eleştirdi.

Başkan 'ın 2002'den beri girdiği tüm seçimleri kazandığına dikkat çeken İtalyanlar, Draghi'nin oylamayla gelmediğini belirtti.

İtalyanların tepkileri şu şekilde:

''DRAGHI HİTLER'DEN DE BETERİNİ YAPABİLİR''

''Draghi oylamayla gelmediyse de seçildi, 'den de beterini yapma kabiliyetinde olduğu için!''

'' Erdoğan 'diktatör' olarak tanımlanamaz: 2002'den beri tüm seçimleri kazandı ve seçimlerin de demokratik ve adil olduğu kanıtlandı...''

''KADINLARIN OYUNU ALMAK İÇİN...''

''O bir diktatör değil, esaslı bir adam, İtalyan hükümeti ve politikacılarında olmayan cesarete sahip... Kadınların oyunu almak için bu kadınsı hallere bürünmeyi bırakın artık!''

''HANGİ DİKTATÖR?''

''Hangi diktatör? Erdoğan seçildi, hatta 'yi başkanlık sistemine geçiren referandumu da kazandı... Asıl biz hiç kimse tarafından seçilmiş olmayan hükümetlerimizden bahsedelim!''

İTALYA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI
Skandalın ardından 'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN İTALYA BAŞBAKANI'NA TEPKİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." dedi.

İtalyan büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı İTALYAN BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI
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