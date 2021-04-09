İtalyan halkı Başkan Erdoğan'a 'diktatör' diyen Başbakanları Draghi'ye tepki yağdırdı
İtalya Başbakanı Draghi'nin Başkan Erdoğan'a 'diktatör' demesi İtalyanlar tarafından hoş karşılanmadı. Söz konusu küstahlıkla ilgili paylaşım yapan İtalyan vatandaşları, Başbakan Draghi'ye ''O bir diktatör değil, esaslı bir adam, İtalyan Hükümeti ve politikacılarında olmayan cesarete sahip... Kadınların oyunu almak için bu kadınsı hallere bürünmeyi bırakın artık!'' diyerek tepki gösterdi.
İtalyanlar, Başbakanları Draghi'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demesini sert dille eleştirdi.
Başkan Erdoğan'ın 2002'den beri girdiği tüm seçimleri kazandığına dikkat çeken İtalyanlar, Draghi'nin oylamayla gelmediğini belirtti.
İtalyanların tepkileri şu şekilde:
''DRAGHI HİTLER'DEN DE BETERİNİ YAPABİLİR''
''Draghi oylamayla gelmediyse de seçildi, Hitler'den de beterini yapma kabiliyetinde olduğu için!''
''HANGİ DİKTATÖR?''
''Hangi diktatör? Erdoğan seçildi, hatta Türkiye'yi başkanlık sistemine geçiren referandumu da kazandı... Asıl biz hiç kimse tarafından seçilmiş olmayan hükümetlerimizden bahsedelim!''
İTALYA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI
Skandalın ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN İTALYA BAŞBAKANI'NA TEPKİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." dedi.
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