İtalyan halkı Başkan Erdoğan'a 'diktatör' diyen Başbakanları Draghi'ye tepki yağdırdı

''HANGİ DİKTATÖR?''

''Hangi diktatör? Erdoğan seçildi, hatta Türkiye'yi başkanlık sistemine geçiren referandumu da kazandı... Asıl biz hiç kimse tarafından seçilmiş olmayan hükümetlerimizden bahsedelim!''

İTALYA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Skandalın ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN İTALYA BAŞBAKANI'NA TEPKİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." dedi.